Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:28

Итальянский журналист призвал Зеленского к одному шагу

Журналист Орко: Зеленский должен уйти в отставку

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинский президент Владимир Зеленский должен оставить пост президента, если его причастность к коррупционным скандалам будет подтверждена, заявил итальянский независимый журналист Даниэле дель Орко. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что многие из верхушки уже подали заявления.

Некоторые члены правительства, высокопоставленные чиновники украинской администрации подали в отставку именно из-за разразившегося скандала. Будь Зеленский на их месте — да, он ушел бы уже на следующий день. Если его вина будет доказана, безусловно, ему следует уйти в отставку, — сказал дель Орко.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Зеленским во Флориде обратился к журналистам с провокационной шуткой о коррупции, чем вызвал нервную реакцию своего гостя. Глава Белого дома в свойственной ему ироничной манере предложил прессе обед, назвав это потенциальной «взяткой».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Зеленский является частью схемы по присвоению западными политиками средств, предназначенных для помощи Киеву. По его словам, речь идет о коррумпированных политиках в Европе и США.

СМИ
Владимир Зеленский
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.