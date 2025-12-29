Украинский президент Владимир Зеленский должен оставить пост президента, если его причастность к коррупционным скандалам будет подтверждена, заявил итальянский независимый журналист Даниэле дель Орко. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что многие из верхушки уже подали заявления.

Некоторые члены правительства, высокопоставленные чиновники украинской администрации подали в отставку именно из-за разразившегося скандала. Будь Зеленский на их месте — да, он ушел бы уже на следующий день. Если его вина будет доказана, безусловно, ему следует уйти в отставку, — сказал дель Орко.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Зеленским во Флориде обратился к журналистам с провокационной шуткой о коррупции, чем вызвал нервную реакцию своего гостя. Глава Белого дома в свойственной ему ироничной манере предложил прессе обед, назвав это потенциальной «взяткой».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Зеленский является частью схемы по присвоению западными политиками средств, предназначенных для помощи Киеву. По его словам, речь идет о коррумпированных политиках в Европе и США.