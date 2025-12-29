Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:45

Салат с креветками и крабом: звезда праздника

Салат с креветками и крабом Салат с креветками и крабом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Накрываете новогодний стол? Салат с креветками и крабовыми палочками — это легкая и аппетитная закуска, который покорит гостей свежестью и изысканностью. Готовится легко, а смотрится по-королевски — то, что нужно для чуда 2026 года!

Ингредиенты (на 4 порции): 200 г вареных креветок, 200 г крабовых палочек, 2 огурца, 1 банка кукурузы (200 г), 3 яйца вкрутую, 100 г сыра твердого, майонез, соль, укроп для декора.

Как готовить: яйца сварите, охладите, покрошите кубиками. Креветки очистите, разрежьте. Палочки, огурцы, сыр нарежьте мелко. Жидкость из-под кукурузы слейте. Все ингредиенты соедините в салатнице, добавьте майонез, соль. Перемешайте бережно, украсьте укропом, охладите 30 минут — и салат с креветками готов к подаче!

Все за 20 минут. С праздником!

Ранее мы поделились рецептом винегрета с фасолью.

Читайте также
Фирменная версия праздничного угощения! Крабовый салат-торт: 6 ингредиентов, сыр и игристое для настроения
Общество
Фирменная версия праздничного угощения! Крабовый салат-торт: 6 ингредиентов, сыр и игристое для настроения
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
Семья и жизнь
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Семья и жизнь
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Бублики как в детстве: печем дома без лишних хлопот! Соседи точно будут просить рецепт
Общество
Бублики как в детстве: печем дома без лишних хлопот! Соседи точно будут просить рецепт
Канапе на скорую руку: 8 идей, которые спасут любой праздник
Семья и жизнь
Канапе на скорую руку: 8 идей, которые спасут любой праздник
салаты
закуски
креветки
рецепты
простые рецепты
Новый год
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Россиянка заживо сожгла трех человек
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.