Салат с креветками и крабом: звезда праздника

Накрываете новогодний стол? Салат с креветками и крабовыми палочками — это легкая и аппетитная закуска, который покорит гостей свежестью и изысканностью. Готовится легко, а смотрится по-королевски — то, что нужно для чуда 2026 года!

Ингредиенты (на 4 порции): 200 г вареных креветок, 200 г крабовых палочек, 2 огурца, 1 банка кукурузы (200 г), 3 яйца вкрутую, 100 г сыра твердого, майонез, соль, укроп для декора.

Как готовить: яйца сварите, охладите, покрошите кубиками. Креветки очистите, разрежьте. Палочки, огурцы, сыр нарежьте мелко. Жидкость из-под кукурузы слейте. Все ингредиенты соедините в салатнице, добавьте майонез, соль. Перемешайте бережно, украсьте укропом, охладите 30 минут — и салат с креветками готов к подаче!

Все за 20 минут. С праздником!

