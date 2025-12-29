В Федерации шахмат России раскрыли, как Артемьев обыграл Карлсена на ЧМ Вице-президент ФШР Смагин: Артемьеву удалось поменять ход игры с Карлсеном на ЧМ

Гроссмейстеру Владиславу Артемьеву удалось мастерски поменять ход игры с Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по шахматам, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин. Он назвал победу соотечественника «колоссальным успехом» и поздравил его с блестящей игрой.

Владислав владел инициативой, было небольшое преимущество, но он быстро расходовал время. Артемьев решил форсировать ничью, от которой Карлсен по каким-то своим соображениям, видимо, посчитал, что большой перевес во времени даст ему шансы на победу, отказался. После этого Карлсен сразу же ошибся, и Владислав блестяще тактическими ходами завершил партию в свою пользу, — рассказал Смагин.

По его словам, такое поражение должно было сбить Карлсена с уверенной игры, однако затем норвежец все-таки выиграл несколько партий подряд и стал чемпионом мира по рапиду. Артемьев, напротив, «немного зажался», выдал серию ничьих и спокойно занял второе место, отметил вице-президент ФШР. Теперь шахматисту предстоит блиц, в чем он также силен, подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что Артемьев обыграл экс-чемпиона Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду. После семи туров Артемьев набрал 6,5 очка. Как сообщается, соревнования проходят в Дохе и завершатся 28 декабря.