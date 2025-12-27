Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 18:56

Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду

Владислав Артемьев Владислав Артемьев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Российский шахматист Владислав Артемьев обыграл экс-чемпиона норвежца Магнуса Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам, передает ТАСС. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду.

После семи туров Артемьев набрал 6,5 очка. Как сообщается, соревнования проходят в Дохе и завершатся 28 декабря.

Ранее Минспорт опубликовал приказы, согласно которым российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ. Поводом для лишения титулов стали критика военной операции на Украине и заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

