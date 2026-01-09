Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России Пять стран обжаловали в CAS намерение FIDE снять санкции со сборных России

Национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции со сборных России, сообщила пресс-служба эстонской организации. Уточняется, что апеллянты уверены: резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями.

Среди них, как сказано в публикации, нарушения устава FIDE и основополагающих принципов прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Также федерации отмечают, что резолюции были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Ранее сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

До этого в полуфинале Кубка мира по шахматам российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года.