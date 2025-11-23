Российский гроссмейстер не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам Гроссмейстер Есипенко уступил китайцу Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам

В полуфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Индии, российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5.

Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года. Победитель этого турнира сразится с действующим чемпионом мира индийцем Доммараджу Гукешем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

В финале Кубка мира Вэй И сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Финальные игры турнира запланированы на 24 и 25 ноября, а в случае необходимости тай-брейк состоится 26 ноября. В прошлом году победу одержал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не участвующий в текущем розыгрыше.

Ранее российская спортсменка Милана Каюмова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Она набрала 13,933 балла. Соревнования проходят в Маниле. Накануне российский гимнаст Арсений Духно также занял первое место в многоборье.

До этого российский боец Арман Царукян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC в Дохе. Во втором раунде Царукян применил удушающий прием, который вынудил Хукера сдаться. В смешанных единоборствах у Царукяна 23 победы и 3 поражения, а у Хукера — 24 победы и 13 поражений.