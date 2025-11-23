Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 16:35

Российский гроссмейстер не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам

Гроссмейстер Есипенко уступил китайцу Вэй И в полуфинале Кубка мира по шахматам

Андрей Есипенко Андрей Есипенко Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В полуфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Индии, российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5.

Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года. Победитель этого турнира сразится с действующим чемпионом мира индийцем Доммараджу Гукешем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

В финале Кубка мира Вэй И сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Финальные игры турнира запланированы на 24 и 25 ноября, а в случае необходимости тай-брейк состоится 26 ноября. В прошлом году победу одержал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не участвующий в текущем розыгрыше.

Ранее российская спортсменка Милана Каюмова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Она набрала 13,933 балла. Соревнования проходят в Маниле. Накануне российский гимнаст Арсений Духно также занял первое место в многоборье.

До этого российский боец Арман Царукян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC в Дохе. Во втором раунде Царукян применил удушающий прием, который вынудил Хукера сдаться. В смешанных единоборствах у Царукяна 23 победы и 3 поражения, а у Хукера — 24 победы и 13 поражений.

шахматы
победы
чемпионаты мира
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный художник и поэт
Зимняя рыбалка чуть не кончилась трагедией для 13 мужчин
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.