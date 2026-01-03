Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России. В ведомстве отметили, что танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки.

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, — говорится в публикации.

Танкисты, как указали в МО, получали корректировку от расчетов войск беспилотных систем в режиме реального времени, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-миллиметрвых осколочно-фугасных снарядов.

Ранее расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов противника. По данным Минобороны России, также удар был нанесен и по группе украинских военных в районе Константиновки. Вызванная детонация после попадания в склад уничтожила военных ВСУ, находившихся поблизости. Кроме того, расчет гаубицы Д-30 поразил украинский пункт управления БПЛА вместе с местом дислокации личного состава на правом берегу Днепра.