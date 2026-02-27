Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп намерена сосредоточиться на вопросах международной повестки и безопасности детей в интернете, однако серьезных политических перспектив у нее нет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, для жен американских президентов вполне типично курировать различные проекты, и нынешняя деятельность супруги главы Белого дома Дональда Трампа не станет исключением.

Нужно понимать, что для американских первых леди вполне типично заниматься какими-то политическими проектами. То есть нет ничего удивительного в том, что Мелания Трамп решила как-то пойти в международную повестку. Как действительно отмечает Белый дом, до нее первые леди еще не председательствовали в Совбезе ООН. Тема для нее привычная. Мы помним, как на первом сроке она занималась борьбой с буллингом в отношении детей. Теперь, я так понимаю, она будет заниматься уже обеспечением безопасности детей в Сети. Я не вижу у нее каких-то перспектив в политической карьере, учитывая, что она родом из Словении, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН 2 марта в связи с переходом к США председательства в этом органе. Это событие станет первым случаем в истории, когда супруга действующего американского президента будет председательствовать в Совбезе.