Спасатель дал советы, как уберечь ребенка от падения из окна Спасатель Проценко призвал установить на окна заглушки и замки от детей

Взрослым рекомендуется установить на окна в доме специальные заглушки и замки — это позволит уберечь детей от падений с высоты, заявил ОТР спасатель Александр Проценко. По его словам, эта проблема особенно актуальна в теплое время года.

Заглушки ставят взамен ручки, открыть окно можно только съемной отдельной ручкой. Существуют дополнительные защелки на окна, которые не позволяют без дополнительного усилия открыть створку окна. Для совсем уже перестраховки можно устанавливать решетки на окна. Можно использовать также ручки с замками, — объяснил Проценко.

Для проветривания жилья специалист посоветовал использовать специальные ограничители, например, тросовый замок с ключом. Важно также убрать мебель от подоконников и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами даже на мгновение. Спасатель призвал постоянно объяснять ребенку правила безопасности в доме.

Ранее в Махачкале скончался 11-летний мальчик, который пострадал в результате падения с высоты девятого этажа. Как выяснилось, ребенок выпал из окна. По данному факту началась проверка.