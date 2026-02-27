Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан Россиянка прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов

Россиянка, живущая в США, прибыла в Милан из Нью-Йорка, не имея билета и документов, передает Corriere della Sera. После посадки в аэропорту «Мальпенса» она была передана сотрудникам пограничной службы.

Девушке удалось успешно пройти досмотр и проверку у выхода на посадку без задержек. Экипаж обнаружил, что на борту находится лишний пассажир, только когда Boeing 777-200 уже поднялся в воздух над Атлантическим океаном. В связи с этим было принято решение продолжить полет по маршруту.

Теперь необходимо разобраться, каким образом девушке удалось обойти систему авиационной безопасности, не привлекая внимания на этапе посадки. Пассажиры, находившиеся на борту, сообщили, что она притворилась, будто не слышит вопросы экипажа о наличии билета и о том, не нарушает ли она правила.

