В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке

Московская полиция задержала крымчанина, который пытался «зайцем» пройти через турникет в метро, сообщает Telegram-канал «112». Нарушителю попыталась помешать девушка, в ответ он плеснул в лицо очевидицы горячий шоколад.

Инцидент произошел на станции метро «Южная». 38-летний мужчина попытался пройти через турникет бесплатно сразу же за одной из пассажирок. В ответ она сделала замечание безбилетнику и преградила ему дорогу. Тогда крымчанин выплеснул горячий напиток в лицо пострадавшей, ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Безбилетника нашли по камерам. На канале сообщили, что теперь ему грозит штраф и уголовная статья.

Ранее в Приморском крае пассажиры с детьми в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили водителя такси Ксению. Причиной стал конфликт из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля. Водитель согласилась подвезти женщину с детьми, но деньги за поездку не поступили.

До этого в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт начался из-за просьбы водителя воздержаться от употребления алкоголя в салоне.