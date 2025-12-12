Жительница Якутии избила таксиста, угнала его машину и перевернулась

В якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста, передает «КП-Якутия». Конфликт возник, когда водитель попросил ее воздержаться от употребления алкоголя в автомобиле.

Однако ситуация только обострилась: женщина попыталась забрать у таксиста его телефон. После того как водитель покинул автомобиль, чтобы вызвать полицию, она угнала машину. Но далеко уехать не получилось — автомобиль перевернулся. После этого женщина набросилась на полицейских, которые прибыли на место аварии.

В результате происшествия пострадавшая получила лишь незначительную травму — сломанный ноготь. За неповиновение сотрудникам полиции ей был наложен штраф, а за угон автомобиля ей может грозить уголовная ответственность.

Ранее в Самаре женщина угрожала водителю такси мачете из-за того, что ей не понравилась музыка в машине. Таксист решил не конфликтовать с агрессивной пассажиркой и переключил радиостанцию. Когда женщина убрала оружие в рюкзак, она заявила, что направляется на кладбище.

Ранее в Уссурийске был задержан пассажир, укравший 5 тыс. рублей с банковского счета водителя такси. Мужчина передал свой телефон с банковским приложением двум молодым людям для прослушивания музыки, после чего злоумышленник перевел деньги через СМС.