Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии Reuters: пострадавшие при пожаре в баре Швейцарии получили тяжелые травмы

Большая часть посетителей бара на курорте в швейцарском городе Кран-Монтана, пострадавших при пожаре, получила тяжелые травмы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу полиции кантона Фредерика Гислера. По его словам, всего за помощью медиков обратились около 100 человек. Их доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, в основном тяжелые, и, к сожалению, десятки людей считаются погибшими, — сказал Гислер.

При этом власти Швейцарии уже исключили версию теракта на горнолыжном курорте. Предварительной причиной пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана оказалось неосторожное использование пиротехники. Около 40 человек погибли.

По словам очевидицы, большинство посетителей бара в Швейцарии, где произошел пожар, были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет. По ее словам, люди оказались заблокированы в помещении, когда началась паника.