01 января 2026 в 13:35

Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане

В Швейцарии исключили версию теракта на курорте Кран-Монтана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Швейцарии исключили версию теракта на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана, где погибли несколько десятков человек, заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу. По ее словам, которые передает Le Nouvelliste, приоритетной является версия поджога, расследование продолжается.

Речь не идет о теракте <...>. Мы характеризуем это как всеобщее возгорание, — отметила она.

Ранее некоторые источники сообщили, что причиной трагедии на швейцарском горнолыжном курорте могло стать неосторожное использование пиротехники. В результате инцидента жертвами стали около 40 человек, более 100 получили ранения. Несмотря на произошедшее, курорт продолжает работать.

До этого российское посольство в Швейцарии заявило, что не получало никаких сведений о пострадавших россиянах при взрыве на курорте Кран-Монтана. В дипведомстве уточнили, что к настоящему моменту в посольство не поступало обращений ни от швейцарских правоохранителей, ни от родственников возможных жертв и пострадавших.

