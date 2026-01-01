Стало известно, есть ли среди пострадавших на курорте Кран-Монтана россияне В Швейцарии заявили об отсутствии данных о пострадавших на курорте россиянах

Российское посольство в Швейцарии не получало никаких сведений о пострадавших россиянах при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана, сообщает ТАСС. В дипведомстве заявили, что уточнят информацию через местные власти и отельеров.

Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем, — отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что к настоящему моменту в связи с происшествием в посольство РФ не поступало обращений ни от швейцарских правоохранителей, ни от родственников возможных жертв и пострадавших. Дипломаты заверили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что пожар на курорте Кран-Монтана привел к гибели нескольких десятков человек, не менее 100 были ранены. По предварительным данным, возгорание в баре Constellation началось в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения.

