Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:28

Стало известно, есть ли среди пострадавших на курорте Кран-Монтана россияне

В Швейцарии заявили об отсутствии данных о пострадавших на курорте россиянах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российское посольство в Швейцарии не получало никаких сведений о пострадавших россиянах при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана, сообщает ТАСС. В дипведомстве заявили, что уточнят информацию через местные власти и отельеров.

Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем, — отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что к настоящему моменту в связи с происшествием в посольство РФ не поступало обращений ни от швейцарских правоохранителей, ни от родственников возможных жертв и пострадавших. Дипломаты заверили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что пожар на курорте Кран-Монтана привел к гибели нескольких десятков человек, не менее 100 были ранены. По предварительным данным, возгорание в баре Constellation началось в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения.

До этого в Улан-Удэ два человека пострадали при пожаре на фуд-корте в торговом центре. Возгорание произошло на третьем этаже ТЦ «Еврозона» из-за масла во фритюрнице. В результате травмы получили двое мужчин. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Швейцария
курорты
россияне
посольства
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сделали атаку на меня»: Нагиев о скандале на премьере на «Елки-12»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.