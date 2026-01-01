Озвучены страшные последствия пожара на популярном курорте

Пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии привел к гибели нескольких человек, сообщает телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале. По предварительным данным, возгорание в баре Constellation началось в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения.

На месте происшествия работают спасательные службы с привлечением вертолетов компании Air-Glaciers и многочисленных машин скорой помощи. Точное количество жертв и пострадавших в настоящее время не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном доме номер 118 на Октябрьской набережной. По предварительной информации, жильцы при эвакуации выпрыгивали из окон, спасаясь от пламени, однако пострадавших в результате этого происшествия нет.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме на Камчатке, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. По информации ведомства, в сгоревшей квартире было два очага возгорания — в коридоре и в детской.