Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна В Петербурге люди эвакуировались из горящей коммуналки через окна

В Санкт-Петербурге загорелось двухэтажное здание, некоторые жильцы выпрыгивали из окон, спасаясь от огня, сообщило издание 78.ru. Пожар случился в доме № 118 на Октябрьской набережной. Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:08 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в коммунальной квартире на втором этаже горит комната площадью 20 квадратных метров. К тушению привлекли 15 спасателей и три единицы техники 40-й пожарной части. Сотрудникам МЧС удалось оперативно эвакуировать из задымленного здания пять человек. В 16:57 пожар был полностью потушен.

Здание, где произошел пожар, принадлежит ЗАО «Приневское», специалисты устанавливают точные причины случившегося. На месте продолжают работать дознаватели для оценки ущерба.

