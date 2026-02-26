В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа

В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа Минобороны РФ: средства ПВО за три часа сбили 53 беспилотника над регионами

Системы противовоздушной обороны за три часа 26 февраля сбили 53 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Включая 12 беспилотников, которые пытались атаковать Москву.

26 февраля текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал гражданскую машину в районе поселка Степное Краснояружского округа. В результате нападения пострадал один мирный житель.