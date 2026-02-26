Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 23:36

В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа

Минобороны РФ: средства ПВО за три часа сбили 53 беспилотника над регионами

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Системы противовоздушной обороны за три часа 26 февраля сбили 53 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Включая 12 беспилотников, которые пытались атаковать Москву.

26 февраля текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал гражданскую машину в районе поселка Степное Краснояружского округа. В результате нападения пострадал один мирный житель.

БПЛА
Минобороны РФ
ПВО
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном
«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах
Пакистан нанес авиаудар по Афганистану
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию
Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа
Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане
Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.