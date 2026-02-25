Богомаз раскрыл ужасные последствия удара ВСУ по жилому дому Богомаз сообщил о ранении троих мирных жителей в Климовском районе

Трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по жилому дому в селе Истопки Климовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Повреждения получило жилое строение.

Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления. В результате варварской атаки в селе Истопки Климовского района по жилому дому, к сожалению ранены еще трое мирных жителей, — написал он.

Ранее Богомаз заявил, что украинские военные совершили атаку на село Новая Погощь в Суземском районе. По словам главы региона, дрон повредил здание местной школы.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал гражданскую машину в районе поселка Степное Краснояружского округа. В результате нападения пострадал один мирный житель.

Также в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что число погибших при ударе украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось до семи. По данным ведомства, не менее 10 человек получили ранения.