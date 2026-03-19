Песков анонсировал участие Путина в очень важном мероприятии

Песков анонсировал выступление Путина на расширенной коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 марта, примет участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие носит ежегодный характер и считается одним из важных в работе ведомства, передает РИА Новости.

Сегодня Путин примет участие в работе расширенного заседания [коллегии] Генеральной прокуратуры РФ. Тоже ежегодное очень важное мероприятие, очень важное ведомство, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Генпрокуратура играет ключевую роль в обеспечении законности и правопорядка в стране. На заседании, помимо президента, выступит генеральный прокурор с основным докладом, а затем Путин подведет итоги в заключительном слове.

Ранее Песков сообщил, что в пятницу, 19 марта, российский лидер также встретится с победителями и призерами XIV Паралимпийских зимних игр в Италии. Он отметил, что встреча и церемония награждения состоится в Кремле. Тем временем стало известно, что Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями Паралимпиады.