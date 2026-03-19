19 марта 2026 в 14:10

Мерц назвал условия для участия Германии в разблокировке Ормузского пролива

Мерц: ФРГ готова помочь судоходству в Ормузском проливе лишь по окончании войны

Фото: Neele Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press
Германия готова помочь обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, но только после окончания боевых действий, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, которые приводит Reuters, в противном случае Берлину потребуется международный мандат для вмешательства в конфликт.

До тех пор, пока продолжается война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, например, военными средствами. <…> Тогда мы сможем многое сделать, вплоть до сохранения доступа к морским путям, но мы не будем этого делать во время продолжающихся боевых действий, — отметил Мерц.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не понимает целей США в Иране и считает, что правовая база для применения силы отсутствует. Речь шла о возможности расширить операцию и на Ормузский пролив.

До этого экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
