19 марта 2026 в 12:50

Названы губительные последствия конфликта Евросоюза и Венгрии

Политолог Перенджиев: конфликт ЕС с Венгрией приведет к расколу объединения

Разногласия между Евросоюзом и Венгрией могут спровоцировать раскол внутри объединения, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, вслед за венгерцами из ЕС могут выйти Словакия, Чехия и Польша.

Можно предположить, что в Евросоюзе уже нет единства. Просто об этом публично не объявляется. Не просто же так [Дональд] Туск (премьер-министр Польши. — NEWS.ru) ранее говорил, что Польша может выйти из ЕС. Может, как-то им наказать [Виктора] Орбана (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) и удастся, но они же не могут вообще Венгрии запретить как-либо действовать. А если они лишат страну голоса, раскол в объединении станет лишь больше. Пока есть Венгрия, Словакия вроде не так критично поступает. Но потом они будут вынуждены действовать активнее в отношении той же Украины. Если словакам будут закрывать рот, в игру вступит Чехия. Потом Польша. Если вся Вишеградская группа выйдет из состава Евросоюза, то, по сути, станет самостоятельным объединением, — пояснил Перенджиев.

Он выразил мнение, что действия Евросоюза свидетельствуют о пересмотре системы взаимоотношений между странами-членами. Однако, по его словам, если какое-либо государство или его лидер будут ограничены в правах за действия по защите национальных интересов, противоречащие интересам руководства объединения, это не приведет к положительным результатам.

Дело в том, что далеко не все европейские страны согласны с решениями Брюсселя, но пока отмалчиваются, так как в открытую выступает против них Орбан. За счет него они могут с руководством Евросоюза не конфликтовать. А когда ЕС удастся его задавить или Венгрию каким-то образом дожать, то получится, что спрятаться за спину Орбана уже не выйдет. И тогда они сами не смогут молчаливо вести такую политику и будут высказывать свое несогласие. Та же Испания, например, однажды уже высказалась против США. А почему страна не может где-то выступить против Евросоюза, если не будет такого лидера, как Орбан? — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза готовят меры в отношении Венгрии из-за ее решения заблокировать европейский кредит для Киева. По информации зарубежных СМИ, реакция Брюсселя не изменится вне зависимости от исхода венгерских парламентских выборов.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
