19 марта 2026 в 10:21

В Брянске раскрыли число поврежденных из-за атаки ВСУ домов

Не менее 33 домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Брянск 10 марта

Фото: Социальные сети
Не менее 33 домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Брянск 10 марта, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Там добавили, что ущерб был нанесен 244 квартирам, однако это еще не окончательный результат.

Тридцать три поврежденных дома, 244 квартиры, — говорится в сообщении.

Для обследования жилых зданий создана комиссия с участием представителей администрации Советского района, городского управления ЖКХ, регионального управления капитального строительства и архитектурно-планировочного бюро. По состоянию на 18 марта комиссия осмотрела 236 квартир. При этом шесть собственников жилья пока не вышли на связь. Власти продолжают ожидать владельцев недвижимости в администрации Советского района.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мужчина пострадал в селе Кистер при атаке украинских дронов-камикадзе. По его словам, раненого доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Кроме того, в результате ударов поврежден жилой дом.

До этого губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено, а мужчин госпитализировали в местную больницу.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

