«Орбана могут изолировать»: почему выборы в Венгрии так важны для России

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Основные соперники — правящая партия «Фидес» во главе с действующим премьером Виктором Орбаном и оппозиционная «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. По оценкам наблюдателей, обе политические силы имеют примерно равные шансы на победу. Как итоги голосования повлияют на российско-венгерские отношения и экономическое сотрудничество — в материале NEWS.ru.

Как Орбан и Мадьяр подошли к финалу парламентской гонки

Опросы общественного мнения в Венгрии накануне парламентских выборов не позволяют спрогнозировать результаты предстоящих выборов. Согласно данным близкого к власти института Nézőpont Intézet, за «Фидес» проголосуют 46% избирателей, а «Тису» поддержат 40%. В то же время опросы центра Publicus рисуют совершенно иную картину: 45% граждан отдают предпочтение «Тисе», а за партию власти готовы проголосовать лишь 34% избирателей. Оставшиеся 21% отдадут свой голос мелким партиям второго ряда или пока не определились с выбором.

По словам политолога Юрия Светова, на протяжении всей гонки Орбан в большинстве опросов уступал бывшему стороннику Мадьяру 5–6%. Но это вовсе не гарантирует победу партии оппозиционера.

«Вопрос в том, насколько достоверны эти опросы. Кроме того, существует давно открытый немецкими социологами эффект — так называемая спираль умолчания. Она подразумевает, что при опросах человек отвечает не всегда так, как думает: он хочет угадать настроение большинства», — сказал Светов NEWS.ru.

Если респондент чувствует, что разговор идет о том, что надо поддерживать не Орбана, а Мадьяра, то на словах он поддержит оппозиционера, а проголосует за харизматичного премьера, пояснил политолог.

«Мы наблюдали этот эффект в России на выборах 1993 года, когда никто не хотел признаваться, что поддерживает Владимира Жириновского, а ЛДПР победила», — напомнил Светов. По его словам, в выборах участвуют три малые партии. У одной из них есть шансы набрать 5%, пройти в парламент и вступить в коалицию с Орбаном, дав ему перевес. «Поэтому ситуация очень шаткая, я не берусь предсказать, кто победит», — резюмирует Светов.

Предсказать исход выборов в Венгрии сейчас трудно, подчеркнул политолог из Чехии Иржи Юст.

«Предвыборная обстановка и опросы показывают разные цифры, поэтому все решится только в воскресенье», — сказал он NEWS.ru, добавив, что не сбрасывал бы со счетов Орбана. «Специфика венгерской избирательной системы такова, что даже при нехватке нескольких процентов он может добрать их за счет самой системы. Все неопределенно, я бы дождался воскресенья», — подчеркнул Юст.

Венгерские политологи, с которыми удалось побеседовать NEWS.ru, отказались давать комментарий под запись, однако неофициально высказали уверенность в победе оппозиции.

За что идет борьба между Орбаном и Мадьяром на выборах в Венгрии

Директор Центра политической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru заявил, что СМИ в России и странах ЕС часто весьма однобоко представляют политическую борьбу в Венгрии — как схватку «пророссийского» Орбана с «проевропейским» Мадьяром (хорошая фамилия для политика — «мадьяр», означает «венгр»).

«Действующий премьер вовсе не пророссийский, и суть их противостояния для венгров не сводится к их видению отношений к России и Украине», — отметил он.

По словам Светова, Венгрия — католическая и достаточно патриархальная страна с сильными позициями националистов. «Что для них важнее — то, что Орбан — заметный политик в мире или свой собственный карман, который зависит от экономического положения. Вот об этом идет спор, и многие люди, возможно, примут решение в последний момент, что и определит исход», — пояснил политолог.

По его словам, экономическое положение Венгрии далеко не блестящее. Оппозиция утверждает, что если бы не конфликт Орбана с Евросоюзом, то оно было бы лучше. «Например, есть €20 млрд в фонде солидарности ЕС, созданного во время пандемии. Венгрии не выдают эти деньги из-за претензий по недемократическим реформам юстиции. Мадьяр говорит: „Я выиграю выборы, и эти эти деньги сразу дадут“», — сказал эксперт.

Как возможная победа Мадьяра отразится на отношениях России и Венгрии

В случае победы Мадьяра на выборах Венгрия пересмотрит отношения с Россией, считают опрошенные NEWS.ru политологи.

По словам доцента Финансового университета политолога Вадима Трухачева, оппозиционер плохо относится к РФ. «Не могу сказать, что Мадьяр — откровенный русофоб. Но он считает, что Венгрия — бедная страна и не может себе позволить разрыв с линией ЕС, поэтому должна соблюдать антироссийские санкции», — пояснил эксперт NEWS.ru.

По его словам, у Москвы и Будапешта непростая история взаимоотношений. «В случае победы Мадьяра Венгрия будет больше следовать общей политике ЕС и НАТО, а также разорвет отношения с Россией», — заявил политолог.

Юст считает, что изменения в венгерской политике в случае победы партии «Тиса» не будут столь резкими. «Мадьяр уверяет, что будет придерживаться европейской политики, но сказать это легко. Если отказаться от российских энергоносителей, можно провалить экономику. Но совершенно очевидно то, что Мадьяр будет следовать европейской политике по поддержке Украины и снимет вето на €90 млрд для этой страны», — подчеркнул политолог.

При этом необходимо учитывать зависимость Венгрии от российских нефти и газа. В 2025 году Будапешт импортировал из нашей страны 93% потребляемого черного золота и 80% голубого топлива.

«Быстро сменить поставщика или партнеров не получится, даже если бы Мадьяр захотел это сделать в понедельник. Это потребовало бы длительных договоренностей, чтобы не расшатать энергосистему страны. К тому же до 2027 года у Венгрии, как и у других стран Евросоюза, есть возможность закупать газ и нефть из России. До этого времени, скорее всего, ничего не изменится», — добавил Юст.

Более того, зависимость Венгрии от российских энергоресурсов не исчезнет и после 2027 года, так что резких шагов со стороны оппозиции можно не ждать.

«Энергетическая связка между Москвой и Будапештом очень тесная. Можно вспомнить АЭС „Пакш“, которую достраивают российские эксперты из Росатома. Так что здесь еще сохранится определенная инерция», — пояснил эксперт.

Как будут развиваться отношения РФ и Венгрии, если Орбан останется у власти

По мнению экспертов, победа Орбана на выборах не гарантирует сохранение статус-кво в отношениях Будапешта и Москвы. «Во время встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и Орбана было подписано соглашение, по которому Венгрия обязуется приобрести у Штатов 500 тысяч тонн нефти на сумму около $500 млн. Речь идет о том, что Будапешту надо диверсифицировать источники покупки нефти и гарантировать, что он без нее не останется», — сказал Светов.

Премьер Венгрии также договорился с Джей Ди Вэнсом о том, что топливо на АЭС «Пакш» будет поставлять американская компания Westinghouse. «Так что и Орбан ведет игру, и Мадьяр», — добавил политолог.

Если глава кабмина Венгрии останется у власти, то ЕС все равно найдет возможность сотрудничать с ним и влиять на него, отметил Светов.

«Давайте вспомним: было принято 19 пакетов санкций против России. Орбан голосовал за все 19, только немного торговался, чтобы получить для себя какие-то преимущества (российский газ и так далее). Как только удовлетворяли его требование, он голосовал», — сказал политолог.

По словам Светова, Орбан был готов поддержать 20-й пакет санкций. Его останавливала только ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» и нежелание европейцев заставить президента Украины Владимира Зеленского запустить трубопровод.

Воробьев в свою очередь заявил, что в случае победы Орбана стоит ждать радикальных сценариев. «Его могут изолировать, инициировать в Будапеште местный Майдан, начать физически уничтожать ведущие в Венгрию трубопроводы и газопроводы», — сказал собеседник.

По его мнению, взрывчатку, недавно найденную возле газопровода в Сербии, могли подорвать в преддверии выборов в Венгрии. Кроме того, миллионы евро наличными и золото, перехваченные в украинской инкассаторской машине венгерскими правоохранительными органами, предназначались для Майдана в Будапеште, добавил эксперт.

