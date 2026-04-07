07 апреля 2026 в 13:24

Вице-президент США прилетел в Будапешт «к своему другу Виктору»

Bloomberg: вице-президент США прибыл в Будапешт на встречу с Орбаном

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, во время визита политика Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у США. Так, местная компания MOL хочет закупить 500 тыс. тонн примерно за $500 млн.

Информатор уточнил, что главная цель визита Вэнса в Венгрию — это публичная поддержка премьера страны Виктора Орбана накануне парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля. Перед вылетом в Будапешт Вэнс заявил, что «с нетерпением ожидает возможности повидаться со своим другом Виктором». В том числе он собирается обсудить с ним вопросы отношений между США и Венгрией, а также уделить значительное внимание Европе и Украине.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия сохранит замороженные цены на бензин и дизельное топливо вопреки угрозам Еврокомиссии. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы его сограждане страдали от нефтяной блокады Украины.

Также Орбан заявил, что республика объявит действия Украины гостерроризмом, если Киев осуществит взрыв на газопроводе «Турецкий поток». По его словам, ВСУ уже провели три террористические акции в отношении энергоинфраструктуры.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Джей Ди Вэнс
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

