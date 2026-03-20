Орбан пригрозил Киеву объявить его действия терроризмом при одном условии

20 марта 2026 в 14:47

Орбан: Венгрия объявит действия Киева терроризмом при взрыве «Турецкого потока»

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил, что его страна объявит действия Украины гостерроризмом, если Киев осуществит взрыв на газопроводе «Турецкий поток». По итогам саммита Евросоюза в Брюсселе он напомнил, что Украина уже провела три террористические акции в отношении энергоинфраструктуры, передает телеканал М1.

Он перечислил взрыв на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, прекращение транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, а также блокировку поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Премьер заявил, что Киев, с его точки зрения, представляет собой государство, использующее террористические методы, и к этому следует относиться серьезно.

Венгрия должна постоянно проводить операции по наблюдению и сдерживанию, чтобы украинцы поняли, что у них нет никаких шансов взорвать газопровод, а если они его взорвут, то мы объявим это государственным терроризмом и обратимся к международному сообществу, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать все финансовые решения ЕС в пользу Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по «Дружбе». Он добавил, что речь идет также и о €5,5 млрд на подготовку к зиме, которые Киев дополнительно запросил у Евросоюза.

