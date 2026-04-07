Берлин готовится напасть на Россию? Немцам запретили выезд из Германии

Власти Германии обязали жителей страны призывного возраста согласовывать выезд за границу: без этого мужчины от 17 до 45 лет не смогут покинуть пределы республики. Руководство ФРГ пояснило, что так оно формирует актуальный воинский реестр. В самой республике нововведения встретили недовольством, однако Берлин не планирует отказываться от дальнейшей милитаризации. К чему готовятся немецкие власти и может ли Германия напасть на Россию — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых правилах выезда из Германии

Как сообщает Berliner Zeitung, отныне, чтобы покинуть территорию Германии более чем на три месяца, граждане ФРГ в возрасте 17–45 лет должны получать разрешение Центра карьеры бундесвера.

До сих пор разрешение на длительное пребывание за рубежом требовали от немецких призывников только в двух случаях. Первый — при увеличении внешней угрозы, определяемой бундестагом или НАТО. Второй — при необходимости участвовать в обороне страны, когда она фактически подвергается атаке. Однако с начала 2026 года требование стало актуальным и вне этих исключительных ситуаций.

«Поправка вступила в силу в значительной степени незаметно в рамках Закона о модернизации военной службы», — пишет издание.

Газета Frankfurter Rundschau (FR) обратила внимание: пока неясно, как именно новое правило планируется реализовать на практике — особенно учитывая, что большая часть немецких мужчин до 45 лет не имеет понятия о его существовании. В то же время в Федеральном министерстве обороны ФРГ отметили, что инициатива будет иметь далекоидущие последствия.

«Основная цель и руководящий принцип этого положения — создание надежного и информативного военного реестра на случай необходимости», — сказала представитель ведомства в комментарии для холдинга Ippen.Media, владеющего FR.

Фото: Wolfgang Schneble/SVEN SIMON/Global Look Press

К чему готовится Германия

Правительство Германии ранее заявляло о планах нарастить численность войск с 184 тысяч человек до 460 тысяч, из которых 260 тысяч будут действующими военными, а оставшиеся 200 тысяч — резервистами. Все молодые люди и девушки, родившиеся в 2008 году или позже, должны будут заполнять анкету с вопросом о готовности пройти военную службу. Для мужчин ответ обязателен, для женщин — доброволен.

При этом последние инициативы немецких властей встретили сопротивление. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы. По ее мнению, обязанность мужчин получать у властей разрешение на пребывание за рубежом не имеет ничего общего с демократией, а все связанные с воинской повинностью вопросы должны решаться на референдуме.

Старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru заметил, что курс ФРГ на милитаризацию в последние годы усилился. Одна из главных причин — Берлин понял, что в случае возникновения угрозы он будет не в состоянии вести «войну высокой интенсивности», подобной конфликту на Украине. На это Германии просто не хватит ресурсов.

«Бундесвер номинально есть, но он „голый“», — заметил эксперт.

Еще одна веская причина — политика президента США Дональда Трампа, который ясно дал понять Европе, что она больше не находится под американским «военным зонтиком», и на глазах у ЕС фактически «слил» Украину. Однако влияет на позицию германских властей не только внешне-, но и внутриполитическая ситуация.

«В Германии экономический кризис, а значит, населению нужно как-то объяснить его причины. Одно из объяснений — мы готовимся отразить российскую агрессию, деньги уходят на военные нужды», — пояснил эксперт.

Ну а кроме того, добавил аналитик, немецкие власти и крупные промышленники хотят побольше заработать на военных расходах.

«Оборонные заказы и их распределение — это очень лакомые куски и для бизнеса, и для чиновников», — пояснил Федоров.

Борис Писториус Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Объявит ли Германия войну России

Еще в августе 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял: его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Министр обороны Писториус в ноябре «предсказал», что полноценная война НАТО и РФ может начаться в 2029 году или даже раньше.

Федоров считает, что ФРГ не станет нападать на Россию первой.

«Как показывают соцопросы, молодежь в ФРГ не хочет воевать от слова „совсем“ — она хочет хорошо жить», — подчеркнул собеседник.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог-европеист Вадим Трухачев также полагает, что после Второй мировой войны «немцы стали умнее».

«Не надо думать, что в Германии вдруг вспомнили Гитлера и хотят нового натиска на восток. Гитлер для немцев — лузер и неудачник, но к войне с РФ они все равно готовятся. При этом они не полезут в драку первыми, но наверняка поддержат других европейцев, если те объявят России войну, — для этого ФРГ и вооружается. Один из главных кандидатов на развязывание войны — Великобритания», — объяснил эксперт.

Главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин в свою очередь считает: инициаторами будущего конфликта могут стать прибалты — именно за этим они и нужны НАТО. При этом в других странах Европы и в Германии в частности сегодня сильны реваншистские настроения по отношению к РФ, подчеркнул он.

«Сейчас эти настроения выливаются в масштабную помощь Украине: европейцы дают ВСУ все, что могут себе позволить. Когда Украина не сможет полноценно сопротивляться, в войну могут вступить сами европейцы. И немцы — одни из первых», — заключил эксперт.

