07 апреля 2026 в 04:00

Берлин готовится напасть на Россию? Немцам запретили выезд из Германии

Власти Германии обязали жителей страны призывного возраста согласовывать выезд за границу: без этого мужчины от 17 до 45 лет не смогут покинуть пределы республики. Руководство ФРГ пояснило, что так оно формирует актуальный воинский реестр. В самой республике нововведения встретили недовольством, однако Берлин не планирует отказываться от дальнейшей милитаризации. К чему готовятся немецкие власти и может ли Германия напасть на Россию — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых правилах выезда из Германии

Как сообщает Berliner Zeitung, отныне, чтобы покинуть территорию Германии более чем на три месяца, граждане ФРГ в возрасте 17–45 лет должны получать разрешение Центра карьеры бундесвера.

До сих пор разрешение на длительное пребывание за рубежом требовали от немецких призывников только в двух случаях. Первый — при увеличении внешней угрозы, определяемой бундестагом или НАТО. Второй — при необходимости участвовать в обороне страны, когда она фактически подвергается атаке. Однако с начала 2026 года требование стало актуальным и вне этих исключительных ситуаций.

«Поправка вступила в силу в значительной степени незаметно в рамках Закона о модернизации военной службы», — пишет издание.

Газета Frankfurter Rundschau (FR) обратила внимание: пока неясно, как именно новое правило планируется реализовать на практике — особенно учитывая, что большая часть немецких мужчин до 45 лет не имеет понятия о его существовании. В то же время в Федеральном министерстве обороны ФРГ отметили, что инициатива будет иметь далекоидущие последствия.

«Основная цель и руководящий принцип этого положения — создание надежного и информативного военного реестра на случай необходимости», — сказала представитель ведомства в комментарии для холдинга Ippen.Media, владеющего FR.

К чему готовится Германия

Правительство Германии ранее заявляло о планах нарастить численность войск с 184 тысяч человек до 460 тысяч, из которых 260 тысяч будут действующими военными, а оставшиеся 200 тысяч — резервистами. Все молодые люди и девушки, родившиеся в 2008 году или позже, должны будут заполнять анкету с вопросом о готовности пройти военную службу. Для мужчин ответ обязателен, для женщин — доброволен.

При этом последние инициативы немецких властей встретили сопротивление. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы. По ее мнению, обязанность мужчин получать у властей разрешение на пребывание за рубежом не имеет ничего общего с демократией, а все связанные с воинской повинностью вопросы должны решаться на референдуме.

Старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru заметил, что курс ФРГ на милитаризацию в последние годы усилился. Одна из главных причин — Берлин понял, что в случае возникновения угрозы он будет не в состоянии вести «войну высокой интенсивности», подобной конфликту на Украине. На это Германии просто не хватит ресурсов.

«Бундесвер номинально есть, но он „голый“», — заметил эксперт.

Еще одна веская причина — политика президента США Дональда Трампа, который ясно дал понять Европе, что она больше не находится под американским «военным зонтиком», и на глазах у ЕС фактически «слил» Украину. Однако влияет на позицию германских властей не только внешне-, но и внутриполитическая ситуация.

«В Германии экономический кризис, а значит, населению нужно как-то объяснить его причины. Одно из объяснений — мы готовимся отразить российскую агрессию, деньги уходят на военные нужды», — пояснил эксперт.

Ну а кроме того, добавил аналитик, немецкие власти и крупные промышленники хотят побольше заработать на военных расходах.

«Оборонные заказы и их распределение — это очень лакомые куски и для бизнеса, и для чиновников», — пояснил Федоров.

Объявит ли Германия войну России

Еще в августе 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял: его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Министр обороны Писториус в ноябре «предсказал», что полноценная война НАТО и РФ может начаться в 2029 году или даже раньше.

Федоров считает, что ФРГ не станет нападать на Россию первой.

«Как показывают соцопросы, молодежь в ФРГ не хочет воевать от слова „совсем“ — она хочет хорошо жить», — подчеркнул собеседник.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог-европеист Вадим Трухачев также полагает, что после Второй мировой войны «немцы стали умнее».

«Не надо думать, что в Германии вдруг вспомнили Гитлера и хотят нового натиска на восток. Гитлер для немцев — лузер и неудачник, но к войне с РФ они все равно готовятся. При этом они не полезут в драку первыми, но наверняка поддержат других европейцев, если те объявят России войну, — для этого ФРГ и вооружается. Один из главных кандидатов на развязывание войны — Великобритания», — объяснил эксперт.

Главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин в свою очередь считает: инициаторами будущего конфликта могут стать прибалты — именно за этим они и нужны НАТО. При этом в других странах Европы и в Германии в частности сегодня сильны реваншистские настроения по отношению к РФ, подчеркнул он.

«Сейчас эти настроения выливаются в масштабную помощь Украине: европейцы дают ВСУ все, что могут себе позволить. Когда Украина не сможет полноценно сопротивляться, в войну могут вступить сами европейцы. И немцы — одни из первых», — заключил эксперт.

Швеция помогает ВСУ атаковать РФ: как Москва заставит пожалеть об этом

€1 млн за раз на одежду и украшения: на чем зарабатывают Зеленский с женой

Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем

Никита Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам дали важный совет по выбору лежанки для питомца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 апреля
В России призвали освободить от призыва одну категорию граждан
В Ленинградской области силы ПВО предотвратили атаку на регион
В США нашли способ жить до 200 лет: в чем суть, подойдет ли России
Дачников предупредили о новой схеме обмана у мошенников
Крупный нефтехимический центр Саудовской Аравии пострадал от удара из Ирана
Косметолог объяснила, как правильно сушить волосы после мытья головы
Берлин готовится напасть на Россию? Немцам запретили выезд из Германии
Отец Маска восхитился красотой россиян и их чувством стиля
В России впервые разработали ГОСТ на бульон
Врач развеяла опасный миф о вероятности заражения венерической инфекцией
«Новая, опасная черта»: одна выходка ВСУ разозлила Запад
Латвия совсем обнаглела: русских унижают, но скоро пожалеют об этом
Нефтехранилище в Иране попало под удар
Средняя пенсия в России снова выросла и установила новый годовой рекорд
«Чем дольше против России, тем хуже»: Европа умирает без нашего топлива
В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам
Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян
Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

