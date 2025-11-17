Европа могла увидеть последнее мирное лето перед крупномасштабным конфликтом между Россией и НАТО. Что сказал министр обороны Германии, как Европа готовится к войне с РФ, реально ли она готова воевать?

Что сказал Писториус, когда начнется война между Россией и НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться «до 2029 года». Свой прогноз он озвучил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, в Европе «только в 2022 году осознали, что Россия за последние годы сильно изменилась» и теперь может представлять серьезного противника для НАТО.

«Теперь ясно: в Москве есть крупный противник, который действует максимально беспощадно и имперски», — объявил германский чиновник (у Писториуса нет воинского опыта и звания).

Германский министр объявил, что Россия после завершения СВО на Украине сможет очень быстро восстановить свои силы для конфликта с НАТО. Возможно, полномасштабная война начнется уже в 2026 году.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — утверждает Писториус.

В России неоднократно подчеркивали, что не намерены вступать в вооруженный конфликт с Альянсом или нападать на страны НАТО. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Писториуса внесли ясность в вопрос о том, кто хочет войны с Россией.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — объявила Захарова.

В Сети нашли заявления Писториуса прямым указанием на подготовку к новой мировой войне.

«Конфликт, разгоревшийся на Украине, дает возможность всем странам лучше подготовиться к грядущей мировой войне. Начало широкомасштабных боевых действий („Большой передел“) по всем признакам мировой элитой запланировано на 2026 год. Кто выйдет из „Большого передела“ победителем или пострадает меньше остальных — будет определять мировую политику на ближайшие 50 и более лет», — утверждает Telegram-канал «Агентство новостей политики».

Как Европа готовится к войне с Россией

Писториус призвал страны НАТО «не создавать впечатление, будто мы не в состоянии себя защитить». Он объявил, что у Альянса есть большие арсеналы, обычные и ядерные, а Германия располагает боеспособными вооруженными силами, которые «нужно оснастить еще лучше».

Американская The Washington Post отмечает, что Писториус сейчас является «главным милитаристом» в правительстве Германии. Он требует, чтобы страна была kriegstüchtig (боеспособной), однако сталкивается с сопротивлением кабинета министров, где говорят, что «едва ли собираются воевать».

Бундесвер, вооруженные силы Германии, страдает от серьезной нехватки личного состава. По оценкам СМИ, чтобы набрать необходимые 80 тыс. добровольцев, потребуются годы — однако даже в этом случае численность ВС Германии составит лишь 260 тыс. человек. Единственное, чего удалось добиться Писториусу — протолкнуть закон о возрождении системы призыва в армию Германии, в рамках которого в случае недостаточного количества добровольцев в бундесвер будут призывать по системе жеребьевки. Однако и этом в случае численность ВС Германии будет расти лишь на 3000–5000 солдат в год.

При этом ключевые страны из «коалиции желающих», Германия, Франция и Великобритания, страдают от проблем с оборонными бюджетами. Так, пока президент Эммануэль Макрон собирается поставлять Украине многоцелевые истребители Dassault Rafale, планы по созданию совместного истребителя следующего поколения FCAS стоимостью €100 млрд были поставлены на стоп.

Что на самом деле стоит за угрозами Писториуса

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заверил NEWS.ru, что заявления Писториуса о войне с Россией — это «пугало» для населения Европы и не имеют ничего общего с действительностью. На фоне масштабного коррупционного скандала в Киеве союзники Зеленского скажут все что угодно, чтобы отвлечь внимание на себя.

«Я думаю, заявления о подготовке к войне с РФ делаются, чтобы найти хоть какую-то причину для попытки украсть наши деньги, находящиеся в западных банках. <…> В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения. 2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией. Теперь в эту ерунду, может, кто и поверит», — заявил Колесник.

Депутат уверен, что российские активы европейцам так или иначе придется вернуть, «русские всегда свое забирают».

