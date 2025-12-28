Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату

Россияне могут выгодно вложить 13-ю зарплату, разместив средства на банковском депозите, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, эти средства также можно направить на покупку государственных облигаций.

Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства, — сказал депутат.

Ранее инвестор Сергей Гришин говорил, что хранить сбережения в виде наличных рублей — худший вариант для вложений в 2026 году. Он отметил, что российская валюта сейчас переоценена и в будущем может резко обесцениться. На второе место по неудачности для инвестиций Гришин поставил акции высокотехнологичных американских компаний. Он считает, что они также переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьим и самым рискованным активом эксперт назвал золото.

До этого на форуме «Россия зовет!» глава Kismet Capital Group Иван Таврин предложил использовать часть пенсионных накоплений граждан в качестве драйверов для отечественной экономики. Он выступил с инициативой вкладывать до 5% этих средств в фонды прямых инвестиций.