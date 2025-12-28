Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:26

Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату

Депутат Аксаков рекомендовал вложить 13-ю зарплату в депозиты или облигации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне могут выгодно вложить 13-ю зарплату, разместив средства на банковском депозите, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, эти средства также можно направить на покупку государственных облигаций.

Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства, — сказал депутат.

Ранее инвестор Сергей Гришин говорил, что хранить сбережения в виде наличных рублей — худший вариант для вложений в 2026 году. Он отметил, что российская валюта сейчас переоценена и в будущем может резко обесцениться. На второе место по неудачности для инвестиций Гришин поставил акции высокотехнологичных американских компаний. Он считает, что они также переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьим и самым рискованным активом эксперт назвал золото.

До этого на форуме «Россия зовет!» глава Kismet Capital Group Иван Таврин предложил использовать часть пенсионных накоплений граждан в качестве драйверов для отечественной экономики. Он выступил с инициативой вкладывать до 5% этих средств в фонды прямых инвестиций.

зарплаты
Госдума
советы
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.