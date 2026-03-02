Зимняя Олимпиада — 2026
Как избавиться от запаха на разделочной доске: проверенные способы

Как убрать запах с кухонной доски — проверенные средства для всех поверхностей
Кухонная доска — главный рассадник запахов и бактерий. Микротрещины на поверхности впитывают соки рыбы, лука, чеснока, и обычное мытье под краном не спасает. Разберемся, как убрать запах с кухонной доски быстро и без лишних затрат.

Проверенные способы для дерева и пластика:

  • Лимон + соль. Разрежьте лимон, насыпьте крупную соль на доску, потрите половинкой лимона круговыми движениями. Оставьте на 5 минут, смойте. Убирает неприятный аромат и застарелые пятна.

  • Сода + уксус. Посыпьте поверхность содой, сбрызните столовым уксусом. Реакция пены разрушает бактерии в микротрещинах. Через 3 минуты смыть.

  • Перекись водорода 3%. Налейте на доску, оставьте на 10 минут. Убивает плесень на доске и патогенные бактерии — особенно важно после разделки сырого мяса.

  • Горчичный порошок. Растворите ложку в теплой воде, протрите доску. Нейтрализует впитавшийся запах рыбы и лука без химии.

  • Хозяйственное мыло + щетка. Для пластика это базовый, но рабочий вариант: жирная кислота в составе мыла вытягивает загрязнения из пор.

Важно для гигиены на кухне: деревянные доски после мытья всегда ставьте вертикально — горизонтальное хранение создает условия для плесени. Пластиковые доски раз в месяц замачивайте в растворе хлора (1 ст. л. на литр воды) на 15 минут.

А еще опытные домохозяйки советуют менять пластиковые доски раз в 12–18 месяцев, если они ранее активно использовались на кухне.

Зная, как убрать запах с кухонной доски правильно, вы защищаете семью от бактерий и делаете разделку продуктов безопасной. Доска — не расходник, а инструмент, которому нужен уход.

