Как избавиться от запаха на разделочной доске: проверенные способы

Кухонная доска — главный рассадник запахов и бактерий. Микротрещины на поверхности впитывают соки рыбы, лука, чеснока, и обычное мытье под краном не спасает. Разберемся, как убрать запах с кухонной доски быстро и без лишних затрат.
Проверенные способы для дерева и пластика:
Лимон + соль. Разрежьте лимон, насыпьте крупную соль на доску, потрите половинкой лимона круговыми движениями. Оставьте на 5 минут, смойте. Убирает неприятный аромат и застарелые пятна.
Сода + уксус. Посыпьте поверхность содой, сбрызните столовым уксусом. Реакция пены разрушает бактерии в микротрещинах. Через 3 минуты смыть.
Перекись водорода 3%. Налейте на доску, оставьте на 10 минут. Убивает плесень на доске и патогенные бактерии — особенно важно после разделки сырого мяса.
Горчичный порошок. Растворите ложку в теплой воде, протрите доску. Нейтрализует впитавшийся запах рыбы и лука без химии.
Хозяйственное мыло + щетка. Для пластика это базовый, но рабочий вариант: жирная кислота в составе мыла вытягивает загрязнения из пор.
Важно для гигиены на кухне: деревянные доски после мытья всегда ставьте вертикально — горизонтальное хранение создает условия для плесени. Пластиковые доски раз в месяц замачивайте в растворе хлора (1 ст. л. на литр воды) на 15 минут.
А еще опытные домохозяйки советуют менять пластиковые доски раз в 12–18 месяцев, если они ранее активно использовались на кухне.
Зная, как убрать запах с кухонной доски правильно, вы защищаете семью от бактерий и делаете разделку продуктов безопасной. Доска — не расходник, а инструмент, которому нужен уход.