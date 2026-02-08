Зимняя Олимпиада — 2026
От ОРВИ до ВИЧ: чем опасны расчески и полотенца. Ликбез от терапевта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие предметы ежедневного обихода кажутся безобидными, пока не становится понятно, что они могут служить транспортным путем для инфекций. Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, чем можно заразиться через общие полотенца, бритвы, посуду и другие предметы быта.

Бритвы (станки и лезвия)

Через общие бритвы возможно заражение вирусами гепатита B и С, ВИЧ, а также бактериями, вызывающими стафилококковые инфекции и фолликулит. Как правильно хранить и обрабатывать станки и лезвия:

  • обязательно используйте индивидуальные бритвы;
  • После каждого применения тщательно промывайте лезвия под горячей водой, чтобы удалить волоски и кожные частицы;
  • храните в сухом, проветриваемом месте (не в закрытом влажном футляре в ванной), чтобы предотвратить рост бактерий и ржавчину;
  • одноразовые станки нельзя использовать повторно и дезинфицировать, многоразовые лезвия для безопасных станков следует регулярно менять;
  • для дезинфекции индивидуального станка в исключительных случаях (например, после пореза) можно протереть лезвие салфеткой, смоченной в этиловом спирте 70%, и тщательно просушить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зубные щетки

Щетинки становятся резервуаром для бактерий полости рта (например, Streptococcus mutans, вызывающего кариес), вирусов герпеса (HSV-1), гриппа и ОРВИ. При кровоточивости десен есть минимальный риск передачи гемоконтактных инфекций.

Как хранить и обрабатывать:
  • храните щетки вертикально, в открытом стакане, головкой вверх, чтобы они могли высохнуть на воздухе (щетки, стоящие в закрытом футляре влажными, — идеальная среда для микробов);
  • не позволяйте щеткам соприкасаться головками;
  • после болезни (особенно герпеса, ангины, гриппа) щетку необходимо заменить;
  • до и после использования необходимо промыть щетку горячей водой;
  • один-два раза в неделю необходимо замачивать щетку в ополаскивателе для рта с антисептиком (хлоргексидином) на 15 минут.

Полотенца (банные, лицевые, для рук)

Через общие полотенца передаются грибковые инфекции кожи (дерматофитии, разноцветный лишай), золотистый стафилококк, контагиозный моллюск, бактерии, вызывающие акне, и вирусы контагиозного дерматита.

Как хранить и обрабатывать:

  • у каждого члена семьи должно быть свое личное полотенце для тела, лица и рук;
  • после использования полотенце нужно развесить, чтобы оно полностью и быстро просохло;
  • стирать полотенце следует при температуре не ниже 60°C с обычным стиральным порошком, именно высокая температура обеспечивает гибель большинства патогенов;
  • менять банное полотенце нужно каждые три-четыре дня, для лица — каждые один-два дня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ножницы (маникюрные, бытовые)

При порезах или микротравмах кожи существует риск передачи гемоконтактных инфекций (гепатит В и С). Также можно перенести грибковую инфекцию ногтей (онихомикоз) или бактерии с поврежденной кожи.

Как хранить и обрабатывать:

  • маникюрные ножницы должны быть строго индивидуальными;
  • после каждого использования (особенно при случайном порезе) необходимо протирать лезвия специальным дезинфицирующим средством для инструментов или 70%-м спиртом;
  • хранить в сухом, чистом футляре.

Кусачки для ногтей (кусачки)

Риски использования кусачек для ногтей аналогичны ножницам: грибок, вирусы папилломы человека, вызывающие бородавки. При травме возможны гемоконтактные инфекции.

Как хранить и обрабатывать:

  • индивидуальный инструмент для каждого человека;
  • обработка после использования: очистить от загрязнений, вымыть с мылом, высушить и протереть 70%-м спиртом;
  • при использовании в салоне обязательно должна проводиться стерилизация в сухожаровом шкафу или автоклаве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пилочка для ногтей

Абразивная поверхность идеально удерживает микрочастицы ногтей и кожи. Основной риск — передача грибковой инфекции и вируса папилломы человека.

Как хранить и обрабатывать:

  • пилочка для ногтей должна быть индивидуальной, рекомендуется менять ее после каждого применения;
  • металлические или стеклянные пилки можно дезинфицировать, но пористые абразивные поверхности (картонные, бумажные) дезинфекции не подлежат;
  • после использования пилку следует очистить щеткой от опила и протереть спиртом.

Ложки, вилки, столовые приборы

Через общую, плохо вымытую посуду передаются вирусы (ротавирус, норовирус, герпес, ОРВИ) и бактерии. Речь в том числе идет о стрептококке и Helicobacter pylori, которая может вызывать гастрит и язву.

Как хранить и обрабатывать:

  • мытье в посудомоечной машине при температуре выше 60°C — самый эффективный метод;
  • при ручном мытье используйте горячую воду и моющее средство, тщательно промывайте посуду;
  • если в доме больной, его посуду стоит мыть отдельно или обдавать кипятком после обычного мытья;
  • вытирайте насухо чистым полотенцем или сушите в сушилке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чашки, стаканы, тарелки

Особое внимание следует уделять ободку чашки, который контактирует со слюной. Никогда не делите один стакан или бутылку с водой — это прямой путь передачи многих инфекций, включая ОРВИ и мононуклеоз.

Постельное белье (наволочки, простыни, пододеяльники)

Чешуйки кожи, пот, слюна и кожные выделения создают питательную среду. Через общую постель (особенно подушки) передаются чесотка, грибковые инфекции, бактериальные инфекции кожи (стафилококк), демодекоз (угревая железница) и вши. При наличии кровянистых выделений — теоретический риск гемоконтактных инфекций.

Как хранить и обрабатывать:

  • при кожных, грибковых, паразитарных заболеваниях нужно спать отдельно;
  • регулярная стирка при температуре 60°C и выше убивает клещей, большинство бактерий и грибков;
  • наволочки менять раз в 3–7 дней, постельное белье — раз в 1–2 недели;
  • подушки и одеяла нужно регулярно проветривать и сдавать в профессиональную чистку.

Расчески, щетки для волос

Расчески — классический предмет для передачи педикулеза. Также с их помощью передаются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай), стафилококк, при несоблюдении гигиены могут сохраняться яйца глистов (остриц).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как хранить и обрабатывать:

  • расческа является сугубо индивидуальным предметом;
  • регулярно очищайте расческу от волос и кожного сала;
  • раз в неделю замачивайте расческу на 15–30 минут в теплом мыльном растворе, затем тщательно ополаскивайте, можно протирать деревянные или пластиковые части салфеткой со спиртом;
  • при обнаружении вшей все расчески и щетки необходимо либо обработать специальным педикулицидным средством, либо выбросить.

