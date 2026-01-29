Он попытается вас убить: спасаемся от сальмонеллеза. Ликбез от врача

Он попытается вас убить: спасаемся от сальмонеллеза. Ликбез от врача

Сальмонеллез — не банальное пищевое отравление, проходящее за день, а серьезная кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Ежегодно в мире регистрируются десятки миллионов случаев заболевания. Ее опасность в скрытности (она может быть где угодно) и в способности нанести удар не только по кишечнику, но и по всему организму. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, как не заразиться и как выжить при опасном недуге.

В чем особенность сальмонеллы

Ее главная особенность — устойчивость во внешней среде. Попадая в организм с пищей или водой, сальмонеллы пробираются в тонкий кишечник. Они не просто раздражают его, а внедряются в клетки слизистой оболочки, вызывая мощное воспаление. При этом бактерии выделяют эндотоксин — яд, который попадает в кровь и вызывает общую интоксикацию (температуру, слабость, ломоту) и может поражать другие органы.

Симптомы: как отличить от обычного отравления

Инкубационный период короткий — от шести часов до трех суток, чаще всего — 12–24 часа. Болезнь почти всегда начинается остро, как по учебнику.

Гастроинтестинальная форма (самая частая):

резкий скачок температуры до 38–39 °C, озноб, головная боль, ломота;

тошнота, многократная рвота;

характерная боль в животе — не разлитая, а схваткообразная, вокруг пупка;

диарея — стул быстро становится водянистым, зловонным, часто с зеленоватым оттенком и примесью слизи (типа «болотной тины»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симптомы нарастают стремительно, в течение нескольких часов. В отличие от легкой пищевой токсикоинфекции, при сальмонеллезе выражена именно триада: высокая температура, рвота и обильный специфический стул.

Кто в группе риска

Тяжелее всего инфекция протекает:

У детей первых лет жизни, особенно грудничков. Их иммунная система незрела, а обезвоживание наступает молниеносно.

Людей старше 65 лет.

Пациентов с ослабленным иммунитетом (онкобольные, пациенты после трансплантации, с ВИЧ).

Лиц с хроническими заболеваниями ЖКТ и отсутствием желудочной кислоты (она является естественным барьером для бактерий).

Чем опасен сальмонеллез

Если болезнь пустить на самотек или лечить неправильно, можно столкнуться с угрожающими жизни состояниями:

Обезвоживание и инфекционно-токсический шок — это главная причина смерти. Потеря жидкости и солей с рвотой и диареей приводит к сгущению крови, падению давления, нарушению работы почек и мозга. Признаки: сухость кожи и слизистых, отсутствие мочи более шести часов, спутанность сознания, холодные конечности.

Генерализация инфекции — бактерии прорываются через кишечную стенку в кровь и разносятся по всему организму. Формируются гнойные очаги в любых органах: мозговых оболочках (менингит), костях (остеомиелит), клапанах сердца (эндокардит), печени и селезенке.

Реактивный артрит (синдром Рейтера). Через одну — три недели после диареи могут возникнуть боли в суставах (чаще коленных, голеностопных), воспаление глаз и мочеиспускательного канала.

Длительное бактерионосительство. После выздоровления человек может месяцами выделять бактерии с фекалиями, оставаясь опасным для окружающих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры профилактики

В 90% случаев сальмонеллез можно предотвратить. Для этого необходимо соблюдать строгие правила на кухне.

Правило № 1: яйца и птица — основной источник.

Покупайте яйца только в магазинах, храните в холодильнике. Перед использованием мойте с мылом под проточной водой. Откажитесь от блюд, содержащих сырые или недовареные яйца: домашний майонез, тирамису, гоголь-моголь, яйца всмятку, яичница-глазунья с жидким желтком.

Разделывайте тушки курицы или индейки на отдельной доске. После контакта с сырым мясом тщательно мойте руки, нож и доску с мылом. Не ополаскивайте курицу под краном — брызги разносят бактерии по всей раковине и посуде.

Правило № 2: убийственная температура.

Сальмонелла погибает только при длительной тепловой обработке. Варите яйца не менее 10–12 минут с момента закипания. Желток должен стать твердым. Термически обрабатывайте птицу и мясо до полной готовности. В толще продукта температура должна достигать не менее 75 °C в течение 5–10 минут. Сок, вытекающий из проколотой курицы, должен быть прозрачным, а не розовым.

Правило № 3: разделение и хранение.

В холодильнике сырое мясо и яйца должны храниться ниже и отдельно от готовых к употреблению продуктов. Не используйте одну и ту же посуду и приборы для сырых и готовых продуктов.

Правило № 4: личная гигиена.

Мойте руки с мылом после туалета, перед едой, после контакта с животными. Черепахи, ящерицы и птицы — частые носители сальмонеллы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если диагноз поставлен?

Самолечение недопустимо. При подозрении на сальмонеллез (высокая температура, обильный понос) необходим вызов врача.

До его приезда:

Главное — не допустить обезвоживания. Пейте часто и маленькими глотками: регидратационные растворы, сладкий некрепкий чай, компот из сухофруктов или воду. Не принимайте противодиарейные препараты. Они задерживают бактерии и токсины в кишечнике, усугубляя интоксикацию и увеличивая риск сепсиса. Диарея в данном случае — защитная реакция. Можно принять энтеросорбенты. Они частично связывают токсины. Соблюдайте голодную паузу в течение четырех — шести часов, затем строгую диету (стол № 4): рисовый отвар, сухари, печеные яблоки, слизистые каши. Антибиотики назначает только врач по результатам анализов. Их необоснованный прием может усилить дисбактериоз и вырастить устойчивые штаммы бактерий.

Можно ли умереть от сальмонеллеза

Летальность сальмонеллеза, особенно у пациентов из групп риска, остается значимой. Это обусловлено:

Способностью инфекции к инвазии: внедряется в клетки, а не просто находится в просвете кишечника.

·Высокой токсигенностью: выделяемый эндотоксин вызывает системную воспалительную реакцию.

Скоростью развития обезвоживания: особенно у детей и пожилых людей.

Читайте также:

Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C

Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы

Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача

Спасаемся от гельминтов: симптомы, профилактика, лечат ли. Ликбез от врача