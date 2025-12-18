Спасаемся от гельминтов: симптомы, профилактика, лечат ли. Ликбез от врача

Гельминтоз — общее название заболеваний, вызываемых паразитическими червями (гельминтами), обитающими в организме человека. Наиболее часто встречаются круглые (нематоды), ленточные (цестоды) и сосальщики (трематоды). Эти паразиты способны поражать кишечник, печень, легкие, мышцы и даже центральную нервную систему. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Турская в интервью NEWS.ru рассказала, как избежать заражения гельминтами и можно ли полностью вывести их из организма.

Как гельминты попадают в организм человека

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, гельминтозы занимают одно из первых мест среди инфекционных заболеваний по распространенности, особенно в регионах с теплым климатом и низким уровнем санитарии. Механизм заражения может быть разным, к примеру, через загрязненные продукты, воду, при контакте с почвой, животными или от человека к человеку.

После попадания в организм личинки паразитов мигрируют по различным органам и тканям, где развиваются во взрослые формы. Их жизнедеятельность сопровождается выделением токсических веществ, которые оказывают системное воздействие на организм, вызывая воспаление, аллергические реакции и нарушения обмена веществ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы гельминтоза

Клиническая картина гельминтозов крайне разнообразна и зависит от вида паразита, его локализации и количества особей. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Со временем появляются общие признаки интоксикации: слабость, повышенная утомляемость, бледность кожи, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита.

При кишечных формах нередко наблюдаются боли в животе, вздутие, тошнота, запоры или диарея. У детей могут появляться признаки задержки роста и снижения массы тела. При поражении печени и желчевыводящих путей отмечаются боли в правом подреберье, желтушность кожи и горечь во рту. Некоторые виды паразитов (например, аскариды) во время миграции могут вызывать кашель, одышку, повышение температуры и аллергическую сыпь.

В зоне риска находятся дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые часто контактируют с почвой, животными и другими детьми. К этой категории также относятся лица, не соблюдающие правила личной гигиены (редкое мытье рук, употребление немытых овощей и фруктов), жители сельской местности и фермеры, работающие с животными и органическими удобрениями. В опасности находятся и любители сырой или плохо прожаренной рыбы и мяса, где могут содержаться личинки паразитов, а также путешественники в тропические страны с неблагополучной санитарной обстановкой.

Чем опасен гельминтоз при отсутствии лечения

Если гельминтоз не диагностирован вовремя, паразиты могут существовать в организме годами, истощая его ресурсы. Длительное течение заболевания приводит к хронической интоксикации, анемии, гиповитаминозу и дефициту микроэлементов. При поражении печени возможны гепатиты, холангиты и абсцессы. При миграции личинок в легкие развивается бронхит или пневмония.

Тяжелые случаи гельминтоза могут сопровождаться поражением центральной нервной системы, судорогами, нарушением зрения и моторики. У детей гельминтозы приводят к задержке физического и интеллектуального развития, а у взрослых — к снижению работоспособности и ослаблению иммунитета. Некоторые паразиты (например, эхинококк) способны образовывать кисты, требующие хирургического лечения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать заражения гельминтами

Особое внимание в этом вопросе следует уделить профилактике. Она играет ключевую роль в борьбе с паразитарными заболеваниями. Основная цель — предотвратить попадание яиц и личинок гельминтов в организм человека. В первую очередь речь идет о гигиене: регулярное мытье рук с мылом перед едой, после улицы и контакта с животными — простая, но крайне эффективная мера. Не забывайте, что овощи, фрукты, зелень необходимо тщательно мыть, мясо и рыбу — подвергать достаточной термической обработке. Особенно важно избегать употребления суши, строганины, вяленых и слабосоленых продуктов сомнительного происхождения. Следует также пить только кипяченую или бутилированную воду, особенно в регионах с ненадежными источниками водоснабжения.

Контроль за домашними животными — еще одна мера профилактики. Кошки и собаки могут быть переносчиками паразитов, поэтому им необходимо регулярно проводить дегельминтизацию.

Можно ли вылечить гельминтоз

Если лабораторное обследование все же подтвердило наличие гельминтов, лечение должно проводиться строго под контролем врача-инфекциониста или терапевта. Назначение противогельминтных препаратов зависит от вида паразита и состояния пациента. Самолечение в этом случае недопустимо, поскольку неверно подобранная доза может быть неэффективной или токсичной.

В период лечения рекомендуется:

Строго соблюдать диету — ограничить сладкое и жирное, увеличить количество клетчатки (овощи, крупы, отруби).

Поддерживать водный баланс — пить больше чистой воды для выведения токсинов.

Принимать витамины группы B и железо при признаках анемии.

Уделять внимание гигиене — ежедневно менять постельное белье, стирать и проглаживать его, чтобы предотвратить повторное заражение.

После завершения терапии важно провести контрольное обследование. Анализ кала или серологические тесты позволят убедиться в полном устранении паразитов.

