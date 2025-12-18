Стало известно, где похоронят убитого при нападении на школу ученика Убитого при нападении на школу в Одинцово ученика похоронят в Таджикистане

Четвероклассника, который был убит напавшим на школу в Одинцово 15-летним подростком, похоронят в Таджикистане, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, таджикское посольство уже связалось с семьей и предложило им помощь с перевозкой тела и похоронами.

[Тело отправят] домой, в Таджикистан. Хоронить будут там, у себя на родине, — поделилась знакомая семьи.

В публикации говорится, что вместе с погибшим 10-летним мальчиком в этом же классе учится его брат. Их мать, как пишет канал, знакомые семьи называют «хорошей женщиной», которая четыре года отработала уборщицей в Успенской школе в Горках-2. Издание отмечает, что после смерти сына не выходит на связь, так как находится в тяжелом психологическом состоянии, однако люди пытаются поддержать ее — переводят деньги и приходят лично.

Ранее стало известно, что погибший в Одинцово школьник отвлекал нападавшего от других детей. По словам его одноклассника, последними словами 10-летнего ученика была фраза: «Я его отвлеку». После этого он бросился бежать, но споткнулся на лестнице. В этот момент 15-летний подросток догнал четвероклассника и нанес ему несколько смертельных ударов ножом.