Стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика

Погибший в Одинцово школьник отвлекал нападавшего от других, рассказал его одноклассник в беседе с RT. Мальчик отметил, что 10-летний ученик сказал: «Я его отвлеку» и бросился бежать, но споткнулся на лестнице. В этот момент 15-летний подросток догнал четвероклассника и нанес ему несколько смертельных ударов ножом.

Сначала ученик сказал: «Я его отвлеку». Потом побежал, хотел на третий этаж, споткнулся. <…> Он залезал по лестнице, хотел на третий этаж залезть, но там упал. <…> Брат его очень сильно плакал, — поделился одноклассник погибшего.

Ребенок также рассказал, как школьный охранник пытался остановить нападавшего. Подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и ударил ножом в область печени. От ужаса, признался мальчик, он не мог стоять на ногах.

По его словам, все происходило на втором этаже, где позже учитель с учениками забаррикадировались в классе. Затем группа спустилась на первый этаж, выбежала на улицу и укрылась в подъезде соседнего дома. Среди них был брат погибшего мальчика, который, отметил школьник, без остановки плакал.

Ранее стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.