17 декабря 2025 в 16:32

Стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика

RT: погибший в Одинцово школьник отвлекал нападавшего от других детей

Московская область. Одинцово. Автомобиль полиции для перевозки заключенных около здания Одинцовского городского суда Московская область. Одинцово. Автомобиль полиции для перевозки заключенных около здания Одинцовского городского суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Погибший в Одинцово школьник отвлекал нападавшего от других, рассказал его одноклассник в беседе с RT. Мальчик отметил, что 10-летний ученик сказал: «Я его отвлеку» и бросился бежать, но споткнулся на лестнице. В этот момент 15-летний подросток догнал четвероклассника и нанес ему несколько смертельных ударов ножом.

Сначала ученик сказал: «Я его отвлеку». Потом побежал, хотел на третий этаж, споткнулся. <…> Он залезал по лестнице, хотел на третий этаж залезть, но там упал. <…> Брат его очень сильно плакал, — поделился одноклассник погибшего.

Ребенок также рассказал, как школьный охранник пытался остановить нападавшего. Подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и ударил ножом в область печени. От ужаса, признался мальчик, он не мог стоять на ногах.

По его словам, все происходило на втором этаже, где позже учитель с учениками забаррикадировались в классе. Затем группа спустилась на первый этаж, выбежала на улицу и укрылась в подъезде соседнего дома. Среди них был брат погибшего мальчика, который, отметил школьник, без остановки плакал.

Ранее стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

