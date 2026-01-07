Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 03:27

В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда

Reuters выложило зарисовки из зала суда с изображением жены Мадуро в пластырях

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Ряд американских СМИ обнародовали зарисовки из здания суда в Нью-Йорке. На них изображены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которым были предъявлены официальные обвинения.

Рисунки стали первым визуальным свидетельством с момента их захвата и доставки в США. Картинки появились на странице платформы в социальной сети X Clash Report, агентств Associated Press, Reuters и телеканала CNN.

На опубликованных скетчах Мадуро и Флорес запечатлены в зале судебных заседаний. Оба в синих футболках, под которыми виднеются оранжевые майки, что может указывать на тюремную форму. На лбу и виске Силии Флорес изображены пластыри.

По информации CNN со ссылкой на адвоката, жена президента могла получить перелом ребер во время операции по задержанию. Несмотря на это, на зарисовках оба захваченных выглядят спокойными.

Ранее сообщалось, что представителям ООН удалось связаться с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес после похищения главы государства. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик рассказал, что у него уже было было несколько контактов с новыми властями.

Николас Мадуро
зарисовки
суды
США
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
