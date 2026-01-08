Роспотребнадзор начал расследование вспышки ботулизма в Подмосковье

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с массовым заражением ботулизмом в Московской области, сообщило региональное управление ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что оно выявило контактные лица, отобрало пробы пищевой продукции и взяло биоматериал у заболевших.

Специалистами Управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в Подмосковье произошло массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины, предварительной причиной посчитали ботулизм. Продукт был приобретен в Костромской области и приготовлен 4 января, отметили в источнике. После трапезы в медицинские учреждения доставили восемь человек, включая четырех подростков, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Пациент находится на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.

До этого в гостинце, расположенной в поселке Лоо Лазаревского района, произошло массовое отравление детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. 20 регбистов прибыли для участия в соревнованиях. Всем пострадавшим и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей не потребовало госпитализации.