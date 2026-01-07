Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 13:46

Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов

В Сочи 20 юных регбистов 10-12 лет отравились в гостинице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В гостинце Сочи, расположенной в поселке Лоо Лазаревского района, произошло массовое отравление детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. 20 регбистов прибыли для участия в соревнованиях. Всем пострадавшим и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей не потребовало госпитализации.

В гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10-12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби. В настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, — заявили в ведомстве.

Ранее следственные органы начали проверку по факту отравления двух подростков алкоголем в городе Уссурийск Приморского края. Молодые люди в настоящее время госпитализированы. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Нижегородской области в новогоднюю ночь также был зафиксирован случай отравления алкоголем среди несовершеннолетних. Пострадали четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в Нижнем Новгороде за праздничную ночь к медикам обратились 15 несовершеннолетних. Большинство обращений было связано с симптомами ОРВИ, а один ребенок получил травму глаза из-за неосторожного обращения с новогодней хлопушкой.

Сочи
дети
отравления
регби
