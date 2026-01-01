Новый год — 2026
01 января 2026 в 18:42

Четыре ребенка отравились алкоголем в новогоднюю ночь в российском регионе

В Нижегородской области в новогоднюю ночь алкоголем отравились четыре ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В новогоднюю ночь в Нижегородской области четыре ребенка отравились алкоголем, сообщает «Стационар-пресс». Пострадавшим от трех до 16 лет.

Всего в Нижнем Новгороде за медицинской помощью в праздничную ночь обратились 15 несовершеннолетних. Большинство вызовов было связано с симптомами ОРВИ, а один из случаев — с травмой глаза, полученной из-за неосторожного обращения с новогодней хлопушкой.

По региону в новогоднюю ночь служба скорой помощи зафиксировала 390 обращений. В 49 случаях помощь была оказана до прибытия медиков. Среди взрослых наиболее частой причиной вызова стали обострения желудочно-кишечных заболеваний на фоне переедания. Также зафиксированы 10 случаев острых состояний, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, 50 обращений из-за проблем с сердцем и пять случаев инсульта.

Ранее в Санкт-Петербурге была зафиксирована серия отравлений суррогатным алкоголем: погибла женщина, еще четверо тяжело отравились. В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступило пять пациентов с идентичными симптомами отравления метанолом.

