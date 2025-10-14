В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем, еще четверо пострадали

В Санкт-Петербурге зафиксирована серия отравлений суррогатным алкоголем: погибла женщина, еще четверо тяжело отравились, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации источника, в Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за полтора месяца поступило пять пациентов с идентичными симптомами отравления метанолом.

В медицинском учреждении каналу подтвердили смерть 55-летней жительницы города от употребления алкоголя. Количество пострадавших за короткий период уже составляет половину от среднегодового показателя по этой больнице, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области увеличилось до 46 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Массовое отравление суррогатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом.