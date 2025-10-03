Клуб «Валдай»
Число жертв «паленого» алкоголя в Ленобласти увеличилось

В Ленинградской области 44 человека погибли от отравления самогоном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Число погибших в результате массового отравления самогоном в Ленинградской области увеличилось до 44 человек, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них в критическом состоянии.

Массовое отравление произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы, позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. Согласно информации регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, однако является сильным ядом и при употреблении вызывает смертельное поражение организма.

Ранее МВД установило организацию в поселке Трубников Бор, которая могла распространять суррогатный алкоголь. По данному факту правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для выявления всех каналов поставки опасной продукции.

До этого правоохранительные органы Ленобласти изъяли более 1300 литров суррогатного алкоголя, предназначавшегося для продажи в регионе. По фактам смертельных отравлений возбудили три уголовных дела, в рамках которых задержали 14 подозреваемых.

