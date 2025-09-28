Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти Силовики изъяли более 1300 литров суррогатного алкоголя в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области изъяли более 1300 литров суррогатного алкоголя, предназначенного для продажи в регионе, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. Отмечается, что по этому факту расследуются три уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых.

В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем при непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 л, — сказано в сообщении.

Ранее в Ленинградской области после отравления спиртным жителей Сланцевского и Волосовского районов изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя. На тот момент подозреваемыми по делу проходили восемь человек.

Позднее заключил под стражу второго подозреваемого по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Обвиняемыми являются двое местных жителей. Прокуроры поддержали ходатайство следствия о заключении их под арест.