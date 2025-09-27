Более 1000 литров суррогата нашли в регионе РФ после отравления жителей В Ленинградской области силовики изъяли более 1000 литров суррогата

В Ленинградской области после отравления спиртным жителей Сланцевского и Волосовского районов силовики изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят восемь человек, их планируют заключить под стражу.

При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны 8 лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тыс. литров, устанавливается источник его поступления в регион, — сказано в сообщении.

Ранее поступала информация о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцах и Гостицах. От некачественного самогона скончались 19 человек. По данному делу появился второй фигурант — 60-летняя воспитательница детского сада, занимавшаяся производством самогона на продажу.

Между тем родственница одного из отравившихся алкоголем жителя Сланцев нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».