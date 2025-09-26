Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 16:26

В деле о производстве «самогона-убийцы» всплыла важная записка

Родственница одного из отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти мужчин нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».

В материале сказано, что сначала женщина не обратила внимания на смысл записки. Однако позже она расшифровала ее — по мнению родственницы, пострадавший что-то купил у подозреваемого Николая Б.

Ранее жена погибшего после употребления суррогатного самогона в Ленобласти 54-летнего Юрия С. сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает. Женщина не поняла, что он имеет в виду. После этого Юрий потерял сознание. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти мужчину и лишь констатировала смерть.

До этого адвокат Вадим Багатурия сообщил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, потерпевшие также могут потребовать компенсацию морального вреда.

Ленинградская область
подозреваемые
суррогат
отравления алкоголем
