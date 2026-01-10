Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике В Калуге задержали женщину, подозреваемую в убийстве и сокрытии тела в курятнике

В Калуге женщина подозревается в убийстве приятеля и сокрытии его тела в курятнике, сообщает региональный Следственный комитет. По версии следствия, 31 декабря 2025 года в ходе ссоры она трижды ударила мужчину по голове молотком. На допросе женщина полностью признала свою вину. В настоящее время она находится под стражей.

Установлено, что 31 декабря 2025 года женщина в ходе конфликта нанесла своему знакомому три удара молотком по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело потерпевшего подследственная спрятала в курятнике, — говорится в сообщении.

