Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:01

Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике

В Калуге задержали женщину, подозреваемую в убийстве и сокрытии тела в курятнике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Калуге женщина подозревается в убийстве приятеля и сокрытии его тела в курятнике, сообщает региональный Следственный комитет. По версии следствия, 31 декабря 2025 года в ходе ссоры она трижды ударила мужчину по голове молотком. На допросе женщина полностью признала свою вину. В настоящее время она находится под стражей.

Установлено, что 31 декабря 2025 года женщина в ходе конфликта нанесла своему знакомому три удара молотком по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Тело потерпевшего подследственная спрятала в курятнике, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области будет осужден мужчина, который спустя 10 лет был изобличен в жестоком убийстве знакомой. В ноябре 2015 года, будучи пьяным, он во время ссоры нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. Затем агрессор надругался над телом и скрылся.

До этого в Бузулуке Оренбургской области отчима заподозрили в убийстве годовалого пасынка. По версии следствия, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО. Во время допроса он признал вину.

убийства
Калуга
молотки
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.