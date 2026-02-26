Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги второй раз за сутки

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги второй раз за сутки Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Калуги

Запрет на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения в целях обеспечения безопасности полетов вводятся в воздушной гавани второй раз за сутки.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Уведомление об ограничениях было опубликовано в 14:33 по московскому времени. В ночь на 26 февраля в аэропорту вводили аналогичный запрет, который был снят в 04:40 мск.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимала и не отправляла воздушные суда.

До этого аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Саратова. Причины для введения ограничений также не озвучивались. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Тем временем российские страховые компании зафиксировали заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.