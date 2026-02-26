Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:01

Стало известно одно из требований США к Ирану по вопросу ядерного досье

WSJ: США требуют от Ирана уничтожения трех главных ядерных объектов республики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США потребовали от Ирана уничтожения трех главных ядерных объектов республики, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 26 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

От переговорщиков со стороны США ожидалось, что они донесут до Ирана то, что ему придется уничтожить три главных ядерных объекта, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран выступает за отмену санкций США. Также Исламская Республика требует признания ее права на мирное использование ядерной энергии.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании AIPAC в Вашингтоне обозначил позицию Вашингтона о бессрочном характере потенциального нового соглашения по иранской ядерной программе. Администрация Белого дома намерена добиваться именно такого формата договоренностей.

В то же время CBS сообщал, что Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям. Дипломаты рекомендовали Уиткоффу, который ведет переговоры с Ираном, выделить иранскую ядерную программу в отдельный трек.

США
Иран
ядерные объекты
переговоры
