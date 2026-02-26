Дыра в бюджете, вымирание, нищета: почему кризис в Германии опасен для РФ

Немецкий институт экономических исследований (DIW) сообщил, что Германия не сможет вернуться к прежним темпам экономического роста из-за демографического кризиса. Население стареет, а количество рабочих рук сокращается. Это не временный спад, а долгосрочная структурная проблема. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему немцы могут оказаться на грани вымирания и куда завела ФРГ ее любовь к Украине.

Демография обрушит все

Президент DIW Марсель Фратцшер в интервью Bild заявил, что демографический кризис в Германии привел к спаду в экономике и промышленном производстве. По его словам, проблема приобрела системный характер, поэтому ФРГ уже не сможет вернуться к прежним темпам экономического роста.

При этом исследователь спрогнозировал ужесточение социальной политики государства. Он подчеркнул, что у правительства не останется иного выхода, кроме как повысить налоги и сократить субсидии. Под удар, по мнению Фратцшера, попадут льготы на проезд в общественном транспорте и закупку дизельного топлива, а также освобождение от уплаты налога на керосин.

По подсчетам DIW, немецкую демографию не спасает даже массовый завоз мигрантов. Количество прибывающих в страну иностранцев не способно нивелировать показатели естественного старения и убыли населения, а также «прикрыть» минимальный за 30 лет коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину. — NEWS.ru). Согласно официальным данным, в 2024 году он составлял 1,35. Для сравнения: аналогичный коэффициент в России на 2026-й — 1,5. В то же время, по данным агентства World Meter, средний возраст жителя Германии сегодня равен 45,7 года.

Цифры неутешительные, поскольку аналитики берут в расчет молодых, много рожающих мигрантов. А их в Германии только по состоянию на 2024 год было 21,2 млн человек. По данным Федерального статистического управления страны, это 25,6% от общей численности населения. Количество иностранцев в ФРГ продолжает расти, причем как за счет беженцев с Украины, так и благодаря выходцам из стран Глобального Востока и Юга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстремальное «народозамещение»

Германия, если говорить буквально, пока не вымирает. Но вымирают и уезжают немцы. Об этом заявляют, например, переселенцы из ФРГ, которые переезжают в Россию и селятся у нас целыми деревнями. По их свидетельствам, во многих малых немецких городах коренного населения уже почти не осталось. Так что замещение «местных» в Германии идет полным ходом. Вопрос заключается лишь в том, что будет представлять из себя страна через 50 лет — как в политическом, так и в социальном смысле.

Здесь важно отметить, что мигранты в ФРГ — довольно интересная страта. В 2025-м Bild подсчитала, как меняются расходы государственного бюджета на их содержание. Если в 2021 году траты на поддержку уроженцев зарубежных стран составляли €5,9 млрд, то к 2024-му они выросли до €12,2 млрд. В 2025 году речь шла уже о €13,7 млрд — на долю мигрантов приходилось около 30% всех выплат по безработице.

А ведь в середине 2010-х в Германии действовала программа «Твоя страна», в рамках которой государство выплачивало по €1200 всем мигрантам, которые хотели бы вернуться на историческую родину. Сегодня необходимости в таком проекте нет: только за счет иностранцев ФРГ пока еще не скатилась в демографическую пропасть.

Фратцшер утверждает, что в бюджете Германии образовалась дыра в €130 млрд. Но даже если отменить все пособия для беженцев и прочих «гостей», проблему это не решит. Зато помочь экономике могло бы сокращение другой статьи расходов. Так, с начала украинского конфликта ФРГ выделила на помощь Киеву почти €80 млрд — не будь этих трат, у немецкого правительства появилось бы пространство для экономического маневра. Только вот Берлин абсолютно не хочет отказываться от этих расходов. Более того, он периодически паникует по поводу «дефицита» средств для Украины, которой нужно все больше денег.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Немецкий цугцванг

На фундаментальный вопрос, почему немцы не хотят рожать, отвечают демографические закономерности. Если в объективно бедной стране хотя бы незначительно повышается уровень жизни, то растет и рождаемость. В обратном случае, когда падает уровень жизни в стране с развитой экономикой и социальной политикой, рождаемость не просто снижается, а стремительно летит вниз.

Это сейчас и происходит с Германией. Демография катится в яму в том числе потому, что у ФРГ банально не хватает денег. Цены на все растут, рабочие места в промышленности, как и объемы производства, сокращаются. Факторы самые разные — от отсутствия дешевых углеводородов из РФ и ужесточения антироссийских санкций до помощи Украине.

Меры, о которых говорит Фратцшер, может быть, и помогут экономике Германии на короткой дистанции. Хотя это будет скорее паллиативная, а то и просто гомеопатическая помощь. А вот в долгосрочной перспективе отмена «социалки» еще сильнее понизит уровень жизни, а с ним полетят вниз и демографические показатели.

Казалось бы, что нам до рождаемости в ФРГ? Только вот из подобного цугцванга любую страну может резко вырвать «маленькая победоносная война». И речь идет не о «прокси-конфликте» руками украинцев, а о полноценных боевых действиях: сначала — «все для фронта, все для победы», а потом — новые территории, залежи ископаемых, рабы и батраки на оккупированных землях и бешено работающая промышленность. В общем, ровно то, на что надеялся один австрийский художник в 30–40-е годы ХХ века.

Между тем в ФРГ на 2026 год приняли самый большой военный бюджет со времен холодной войны, который составляет €108 млрд. К счастью, эти цифры и тенденции видят и в Кремле, и в профильных российских силовых ведомствах, а с ядерным оружием в России все в порядке. И вопрос тут не в том, когда окончательно рухнет экономика Германии и страна окончательно вымрет, а насколько отчаянным там будет положение уже в ближайшие 5--10 лет и останутся ли в своем уме немецкие политические элиты.

Читать также:

Все ненавидят Мерца. Германия медленно умирает из-за Украины

Подогрели Киев — заморозили Берлин: немцев заставили мерзнуть из-за Украины

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу