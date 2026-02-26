Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, сообщает РИА Новости. Ожидается, что он проведет переговоры с американской стороной.

Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в 16:25 по местному времени (18:25 мск). В этом отеле с 14:00 проходили неофициальные переговоры между делегациями США и Украины. К моменту приезда главы РФПИ полиция уже начала отгонять автомобили украинской делегации, готовя их к отъезду.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины стартовала в швейцарской Женеве. По данным британских журналистов, от Киева на переговоры прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а от Вашингтона — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

Между тем в МИД РФ подчеркивали, что для урегулирования конфликта на Украине важны конкретные шаги. Российская сторона добросовестно принимает участие в переговорном процессе, подчеркивали в дипломатическом ведомстве.