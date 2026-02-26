Зимняя Олимпиада — 2026
Жена Дмитриева раскрыла, куда деваются его легендарные футболки с цитатами

Кирилл Дмитриев
Жена спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева Наталья Попова в беседе с LIFE.ru рассказала, что он сам выбирает на переговоры футболки с посвященными РФ цитатами, а потом дает ей их поносить. Она призналась, что ей особенно нравятся футболки с лозунгом «Россия — страна, которая ничего не боится», а также «шикарные» толстовки с символикой ракеты «Орешник».

Даже по футболочкам он сам принимает решения. Это я у него потом эти футболочки забираю, говорю «Дай поносить», — отметила Попова.

При этом рабочие моменты, связанные с переговорами, дома не обсуждаются, уточнила супруга главы РФПИ. По ее словам, к вопросам конфиденциальности Дмитриев относится очень серьезно, поэтому то, что должно оставаться секретным, остается секретным.

Ранее сообщалось, что Дмитриев планирует 26 февраля прибыть в Женеву для участия в переговорах с делегацией из США. Детали предстоящей встречи пока не раскрываются. Предварительно, стороны затронут тему экономического сотрудничества.

